Imprenditore russo in fuga, incontro tra i pm e autorità Usa

(ANSA) – MILANO, 27 MAR – Un incontro, in parte diplomatico e

in parte operativo, così è stato definito, tra alcune autorità

statunitensi e gli inquirenti milanesi si è tenuto nel

pomeriggio di oggi nell’ufficio del procuratore di Milano

Marcello Viola. Al centro del vertice il caso di Artem Uss,

l’imprenditore russo e figlio del governatore di una regione

siberiana che era stato bloccato a Malpensa il 17 ottobre, su

mandato d’arresto internazionale dell’autorità giudiziaria di

New York, e che è evaso dai domiciliari, nel Milanese, il 22

marzo, dopo che la Corte d’Appello di Milano il giorno prima

aveva concesso l’estradizione verso gli Stati Uniti.

Da quanto si è saputo, nelle indagini, condotte dai

carabinieri e coordinate dal pm Giovanni Tarzia e dal

procuratore Viola, oltre all’ipotesi di reato di evasione si fa

strada concretamente anche quella di procurata evasione.

Accertamenti serrati sono in corso, infatti, anche su presunti

complici, una rete di persone da ricostruire, che avrebbero

aiutato il 40enne nella fuga con una pianificazione e

organizzazione chirurgica. Si indaga su questo fronte anche sul

probabile coinvolgimento di persone arrivate dall’estero e dei

servizi segreti russi. E Uss, intanto, con grande probabilità si

troverebbe già all’estero. (ANSA).



