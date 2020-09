Impresa Benevento, 3-2 alla Samp in rimonta

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Impresa del Benevento di Pippo

Inzaghi che in rimonta batte la Sampdoria 3-2 a Marassi. Partono

forte i blucerchiati che vanno in vantaggio dopo appena 8 minuti

con il solito Quagliarella. Dieci minuti ed arriva il raddoppio

doriano con Colley. Il Benevento non è però alle corde e alla

mezzora (33′) con capitan Caldirola riapre il match. Nella

ripresa è ancora Caldirola (prima doppietta in carriera) ad

andare a segno e riportare il risultato in parità. Nel finale,

dopo che la Samp aveva sfiorato il 3-2 con Gabbiadini, arriva il

colpo dei sanniti a segno grazie ad un tiro dalla distanza di

Letizia che firma la vittoria della neopromossa. (ANSA).



