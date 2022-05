Imprese: A Marchesini Group 600 studenti per orientamento

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAG – Si chiudono domani i Talent Open

Days, cinque giornate a Marchesini Group – azienda di packaging

di Pianoro, in provincia di Bologna – dedicate all’accoglienza

di oltre 600 studenti e professori di scuole medie, istituti

tecnico superiori e università. “L’obiettivo – spiega l’azienda

in una nota – è mostrare loro i meccanismi complessi che fanno

funzionare una grande impresa e formare così un trait d’union

tra momento dell’istruzione e messa in pratica degli studi”.

Gli studenti sono stati guidati lungo percorsi tematici da

giovani assunti nell’azienda e che rivestono diversi incarichi:

dalla realizzazione dei software industriali fino alla messa a

punto della logistica interna. Nel corso del tour aziendale gli

studenti hanno anche l’opportunità, se lo desiderano, di

lasciare il proprio curriculum e, alla fine, verrà chiesto loro

di condividere le proprie impressioni. Un’occasione, per

Marchesini Group, per farsi conoscere dai giovani talenti del

territorio e, al contempo, farsi raccontare da loro come

l’azienda può porsi nei confronti delle prospettive personali e

professionali delle nuove generazioni.

“Non mi stancherò mai di ripetere che le scuole tecniche non

sono istituzioni di serie B: in Marchesini Group assumiamo ogni

anno più di cento giovani, che si ritrovano in tasca un

contratto a tempo indeterminato e la possibilità di costruirsi

un futuro, da subito”, ha detto Valentina Marchesini,

responsabile delle risorse umane dell’azienda. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte