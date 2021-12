Imprese: in Emilia-Romagna la pandemia spinge l’e-commerce

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 28 DIC – Il Coronavirus ha spinto le

imprese emiliano-romagnole ad abbracciare il commercio

elettronico in un lasso di tempo molto limitato e con livelli di

soddisfazione diversi da esperienza ad esperienza. Nel

manifatturiero, le aziende che hanno adottato soluzioni di

e-commerce con maggior frequenza sono state quelle

dell’agroalimentare (15,8%), percentuale che scende al 4,3% per

le imprese della metalmeccanica. Lo rileva Unioncamere

Emilia-Romagna.

Gli altri comparti della manifattura regionale si collocano a

metà tra questi due estremi. In termini dimensionali, sembra

esistere una chiara correlazione tra grandezza dell’impresa e

utilizzo dell’e-commerce. La frequenza delle aziende che fanno

ricorso a questo canale, infatti, passa dal 6% delle imprese con

un numero di dipendenti da 1 a 9 al 10,6% delle imprese con 50

dipendenti e oltre. La media generale riferita al totale delle

imprese è del 7,2% nel caso della manifattura.

L’uso dell’e-commerce interessa sempre di più anche le

imprese attive nel commercio della regione. La rilevazione ha

messo in luce che più di una impresa commerciale su cinque (il

21,2%) utilizza il canale online per raggiungere i propri

clienti. La frequenza del ricorso a questo canale passa dal

20,1% delle realtà della piccola distribuzione (fino a 5

addetti) al 40,5% della grande distribuzione (quella con 20

addetti ed oltre). (ANSA).



