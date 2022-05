Imprese: T.C.R. inaugura nuova Gru al porto di Ravenna

Condividi l'articolo

Celebrazione per i vent’anni di attività e inaugurazione di una nuova Gru, al porto di Ravenna, per Terminal Container Ravenna, società attiva nel settore della logistica portuale, punto di collegamento tra Adriatico, Mediterraneo ed Europa, specializzato nei commerci con Paesi che si affacciano sulle acque del Mediterraneo orientale come Israele, Egitto, Libano, Cipro, Turchia e Mar Nero.

La nuova gru potrà movimentare merce ‘da sollevamento pesante’ e lavorare navi con 18 file di container, grazie a uno ‘sbraccio’ di 50 metri e a una capacità di sollevamento considerevole. Il mezzo si aggiunge alle altre tre gru di banchina che servirà a potenziare il livello di produttività e la qualità del servizio di Terminal Cointainer Ravenna.

“La nuova gru è un ulteriore investimento dell’azienda che si rivelerà strategico per tutte le attività che operano nel porto e per l’economia ravennate nel suo complesso – osserva il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale – Un bel modo per festeggiare i vent’anni dell’azienda divenuta punto di riferimento per la portualità e destinata a crescere ancora”.

Iniziative come quella della società romagnola, aggiunge l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio Andrea Corsini, “dimostrano quanto sia importante fare squadra seguendo una strategia condivisa attraverso sinergie virtuose tra pubblico e privato. Con le nuove infrastrutture, anche con il concorso dei privati, l’hub portuale di Ravenna potrà diventare sempre più il porto dell’Emilia-Romagna”.

“La storia di Terminal Container Ravenna – osservano il presidente Giannantonio Mingozzi e la direttrice Milena Fico – è il percorso di un’azienda che, come un mosaico, è fatta di tasselli: seppur piccolo, ciascuno è fondamentale per la realizzazione del progetto. Sono le donne e gli uomini di Terminal Container Ravenna, il capitale umano di questa realtà e, per noi, l’investimento più importante”.

