Imprese: Unioncamere E-R, tengono le aziende femminili

(ANSA) – BOLOGNA, 11 NOV – Sostanziale tenuta, in

Emilia-Romagna, per le imprese femminili. A stabilirlo sono i

dati raccolti dalla Unioncamere regionale secondo cui, allo

scorso 30 settembre le aziende femminili attive sono risultate

84.456 – pari al 21,2% del totale – con un calo dello 0,6% –

ossia 510 unità – rispetto alla stessa data del 2019. Guardando ai diversi comparti l’insieme degli altri servizi

escluso il commercio, ha riportato un incremento di 158 unità,

ossia dello 0,4% mentre le costruzioni, cresciute di 61 unità,

hanno riportato un progresso del 2%. In calo il commercio al

dettaglio (-440 unità, -2,7%), l’agricoltura (-228 unità, -1,9%

e l’industria (-1,1%, -85 unità). Quanto alla forma societaria, aumento per le società di

capitale (+402 unità, pari a un +2,6%) riduzione per le società

di persone (-313 unità, -2,6%) e le ditte individuali (-1,1%,

-590 unità) e contrazione per cooperative e consorzi, in

frenata dello 0,7%. (ANSA).



