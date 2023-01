In 3.000 a Zaporizhzhia ‘costretti prendere cittadinanza russa’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 GEN – Nella città di Enerhodar, nella

regione di Zaporizhzhia, i russi hanno costretto circa 3.000

lavoratori della centrale nucleare a prendere “i cosiddetti

passaporti russi”. Lo affermano i comandi militari ucraini,

citati da Ukrinform.

Secondo Kiev, la grivna ucraina è stata tolta dalla

circolazione in città mentre gli imprenditori locali sono

minacciati di multe e confisca dei beni per aver accettato la

valuta ucraina. Il numero di locali residenziali sequestrati

dagli occupanti e abbandonati da coloro che sono stati costretti

a fuggire è aumentato in modo significativo, affermano. (ANSA).



