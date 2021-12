In 300 al corteo ‘no green pass’ a Milano

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 19 DIC – Circa trecento manifestanti, alcuni

dei quali vestiti da ‘indiani d’America’, scortati dalle forze

dell’ordine, al grido di ‘no green pass’ e ‘la gente come noi

non molla mai’, hanno sfilato oggi a Milano da piazza Castello

all’Arco della Pace.

Il corteo dei movimenti ‘no green pass’ di Veneto e

Lombardia, autorizzato dalla Questura, era aperto da uno

striscione con la frase ‘Fuori i big pharma dallo Stato e no

alle multinazionali’. Era il primo corteo autorizzato dopo la

stretta sulle manifestazioni voluta dal governo Draghi, al quale

tra l’altro è stato dedicato il coro: ‘Draghi vai via, sei tu la

pandemia’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte