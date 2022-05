In affitto la casa di Lucio Dalla alle Tremiti, centinaia di richieste

Condividi l'articolo

In pochi giorni centinaia di richieste da tutta Italia per poter trascorrere le vacanze nella casa di Lucio Dalla alle isole Tremiti (Foggia). La villa, un edificio su tre piani che affaccia sul mare delle Diomedee, è stata affidata dagli eredi del cantautore, con l’intento di valorizzare un luogo così importante, a una società di Campobasso, la Sintattica, che da qualche giorno ha ufficializzato l’avvio dell’attività turistica nella casa. I primi turisti arriveranno nella prima settimana di giugno e si andrà avanti fino a ottobre.

All’interno della casa ci sono ancora gli arredi originali e gli oggetti del cantautore compreso uno dei suoi pianoforti e poi la celebre sala di incisione nella quale Dalla ha registrato molti dei suoi capolavori. Dalla società che si occupa di gestione patrimoni, riferiscono che ogni giorno stanno ricevendo centinaia di richieste.

Oltre alla villa sarà affittata per vacanze anche un’altra casa di Dalla alle Tremiti, che si trova sull’isola di San Nicola, accanto alla chiesa delle Diomedee. Si punta inoltre a portare uno degli amici storici di Dalla, un cantautore, che sarà invitato a trascorrere una settimana di vacanza nella villa di Cala Matana.



