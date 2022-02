Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Sono in arrivo i cristalli liquidi di

nuova generazione, grazie al nuovo materiale messo a punto in

Giappone, nell’Istituto di Tecnologia di Tokyo, e descritto

sulla rivista Nature Communications.

Si basano sul materiale a due dimensioni chiamato

borofene, più forte e flessibile del grafene, che rimane

estremamente stabile ad un’ampia gamma di temperature, cosa che

rendende la produzione e l’applicazione molto più semplice. Il

borofene è il cugino meno famoso del grafene, un materiale

bidimensionale così sottile da avere lo spessore di un atomo.

Anche la sua struttura è simile a quella di un foglio, ma al

posto degli atomi di carbonio è composto da atomi di boro.

Negli ultimi anni, i cristalli liquidi basati sul borofene

sono diventati sempre più popolari e ricercati a causa delle

loro grandi potenzialità. Tuttavia, il loro sviluppo richiede un

range di temperatura molto ristretto, fatto che ne limita le

possibilità di applicazione.

Per risolvere questo problema, i ricercatori guidati da

Tetsuya Kambe hanno investigato una variante liquida del

materiale, l’ossido di borofene, scoprendo che è molto più

stabile dal punto di vista della temperatura: il materiale ha

resistito anche quando è stato esposto direttamente al fuoco. “I

cristalli liquidi basati sull’ossido di borofene – commentano

gli autori dello studio – hanno un enorme potenziale per

tantissime applicazioni che invece restano precluse ai cristalli

liquidi più convenzionali”. (ANSA).



