In arrivo oltre 43 milioni di euro per le ciclovie nazionali Sole, Vento e Adriatica

Sole, Vento e Adriatica. Sono in arrivo nuove risorse per le tratte emiliano-romagnole delle 3 ciclovie del Sistema nazionale ciclabili.

In totale si tratta di 43,3 milioni di euro a disposizione dell’Emilia-Romagna che serviranno a completare le ciclovie Sole e Vento e il primo lotto dell’Adriatica.

Le nuove risorse provengono per 22,9 milioni di euro dal Pnrr, Piano di riprese e resilienza, per 12,8 milioni da fondi del Mims, ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per 6 milioni dal Mite, ministero della Transizione ecologica e per 1,6 milioni da fondi regionali e locali.

