In auto con 32 kg di marijuana, arresto

(ANSA) – BOLOGNA, 14 LUG – Viaggiava in auto con la figlia

15enne, il fidanzato di lei, di 17 anni, e trentadue chili di

marijuana ritenuta dalla polizia di buona qualità. L’uomo alla

guida, un 45enne pugliese, è stato infatti fermato intorno alle

13 di ieri dalla polizia stradale di Modena Nord nell’area di

servizio Secchia Est sull’autostrada A1, in territorio Modenese.

Dopo il controllo per il conducente sono scattate le manette,

mentre i due giovani sono stati segnalati alla procura dei

minori. L’auto sulla quale viaggiavano e dove è stato rinvenuto

il carico di infiorescenze di marijuana proveniva dalla A22 ed è

stata posta sotto sequestro.



