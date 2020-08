In auto con due migranti minorenni, arrestati due passeur

(ANSA) – TRIESTE, 21 AGO – Due cittadini pachistani, di 23 e

31 anni, entrati in Italia dalla Slovenia a bordo di una Fiat

500 con due connazionali minorenni, sono stati arrestati nella

notte a Trieste per favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina.

Secondo una ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i

quattro, con targa italiana, è stata bloccata da una Volante

della Questura e da una pattuglia del Settore Polizia di

Frontiera lungo le rive, in centro città, dopo una manovra che

ha insospettito gli agenti. Durante i controlli, all’interno del

veicolo sono stati individuati due passeur e due minorenni,

migranti irregolari. E’ stato inoltre accertato che l’uomo al

volante non aveva mai conseguito la patente di guida.

I due passeur sono stati portati nel carcere cittadino a

disposizione dell’autorità giudiziaria. (ANSA).



