In auto si schianta contro un’abitazione, morto un ventenne

(ANSA) – MODENA, 24 SET – Un ventenne residente a

Campogalliano ha perso la vita intorno all’una e 45 della notte

scorsa in un incidente avvenuto a Gargallo di Carpi, in

provincia di Modena. In via Mulini la sua auto si è schiantata

contro una casa non abitata e pare che nella dinamica

dell’accaduto non siano coinvolti altri mezzi. Il giovane, alla

guida dell’auto, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono

intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

(ANSA).



—

