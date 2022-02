In biblioteca scuola Perugia l’originale di un trattato di Galilei

Condividi l'articolo

PERUGIA – Una scuola umbra, l’Istituto tecnico economico tecnologico “Aldo Capitini” di Perugia, custodisce nel fondo antico della propria biblioteca una delle rare copie rimaste al mondo dell’edizione originale del “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”, scritto da Galileo Galilei tra il 1624 e il 1630.

“Il trattato venne stampato nel 1632 presso Landini di Firenze e in circolazione forse ne sono rimaste al massimo una decina di copie, una di queste abbiamo l’onore di custodirla qui nel nostro istituto”, raccontano all’ANSA il dirigente scolastico Silvio Improta e Martina Properzi, responsabile del fondo antico della biblioteca. “Come il volume sia arrivato su questi scaffali – dice quest’ultima – non ci sono notizie precise.

Sappiamo solamente che era in possesso dell’Istituto Vittorio Emanuele, poi confluito nell’Itet. Nel 2013 il trattato è stato sottoposto a un restauro conservativo, anche se nel complesso il volume è in ottime condizioni. Cinque, sei anni fa, invece, venne restaurato un angolo della pagina frontespizio”.

“Questo e gli altri volumi che conserviamo nel nostro fondo blindato – spiega il preside -, ne abbiamo oltre settecento, purtroppo non possono essere fruibili al grande pubblico per via della loro delicatezza, ma sono invece a disposizione degli studiosi”.

Del “Dialogo” di Galilei se ne è parlato recentemente a Perugia nel corso di un seminario di studi organizzato dalla Fondazione culturale Sant’Anna che ha così portato alla ribalta la notizia della presenza della rara copia presso l’istituto “Capitini”. “Poter toccare, sfogliare un volume così prezioso è sempre un’emozione unica, si rimane letteralmente affascinati.

La pagina che preferisco è quella in cui Galileo Galilei illustra graficamente il sistema Copernicano”, conclude Properzi.



