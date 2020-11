In Calabria arriva Gino Strada: “Accordo con Protezione civile”

C’è un accordo di collaborazione. Gino Strada, il fondatore di Emergency, scende in campo per aiutare a rispondere all’emergenza sanitaria che sta affliggendo la Calabria, dove in pochi giorni si sono succeduti tre Commissari designati alla Sanità.

Ad annunciarlo è il medico stesso che, sul suo profilo Facebook ha confermato: “ Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria “. I lavori inizeranno domani mattina, per mettere a punto “un progetto da far partire al più presto “. Nel post, Strada ringrazia anche “il governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”.