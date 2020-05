In Calabria stretta trasporti pubblici

(ANSA) – CATANZARO, 27 MAG – La presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emesso un’ordinanza sul servizio di trasporto pubblico su gomma contenente misure restrittive. Nel provvedimento si afferma che sono “garantiti i trasporti verso strutture o centri sanitari e ospedali; per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta; per l’accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali; per l’accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche in attività; per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità; nonché le interconnessioni per l’accesso alle stazioni ferroviarie ed autostazioni”. Le società dovranno comunicare “il mantenimento delle linee strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali che comunque non dovranno superare il 70% di quelli già autorizzati nel programma di esercizio”.Un successivo provvedimento “disporrà le misure di mitigazione dei danni provocati dall’ emergenza”.



