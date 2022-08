In campo Atalanta-Milan 1-0 Bologna-Verona 1-0 LIVE

Condividi l'articolo

In campo Atalanta-Milan 1-0 DIRETTA e Bologna-Verona 1-0 DIRETTA

I GOL



GOL! ATALANTA-Milan 1-0 al 29′! Rete di Malinovskyi! Atalanta in vantaggio col sinistro dal limite di Malinovskyi, deviato da Kalulu quel tanto che basta per mettere fuori causa Maignan.

BOLOGNA-Hellas Verona 1-0 al 21′! Ha segnato Marko Arnautovic! Grande azione del Bologna che gioca tutto di prima: palla verticale di Soriano per Arnautovic, che scarica per Schouten. Il centrocampista olandese allarga per Kasius che a sua volta imbuca per il numero 9 che questa volta non sbaglia con il destro e la infila nell’angolino basso alla destra di Montipò.

