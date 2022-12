In campo il ticket Bonaccini-Nardella: “Ecco il nostro Pd”

Condividi l'articolo

“Il 10 dicembre partiremo da Bari per un grande tour in giro per l’Italia, vogliamo toccare almeno 100 comuni, non solo i capoluoghi ma anche tanti piccoli comuni che rischiano di sentirsi dimenticati dalla politica e che vogliamo far sentire rappresentati. Ci sono sindaci di grande qualità tenuti troppo spesso in panchina: per questo mi è sembrato giusto affidare la presidenza della mozione” per la mia candidatura a segretario del Pd “al sindaco Dario Nardella”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in una conferenza stampa a Firenze con Dario Nardella.

“Non voglio essere il candidato di alcune correnti. Il Pd va smontato e rimontato e non dobbiamo farci chiamare con il cognome di qualcun altro. C’è la necessità di una pluralità di forze”. Così Stefano Bonaccini palrando della sua canddiatura a Firenze insieme al sindaco Dario Nardella. Bonaccini ha voluto mandare “un abbraccio a Elly Schlein per quello che è successo ieri, un abbraccio a lei, alla sorella e alla sua famiglia”.

“Credo che sapremo costruire una squadra vincente perché vogliamo vincere. Ringrazio Stefano perché mi ha convinto nell’idea di fare un bel percorso insieme”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Tra i punti che hanno convinto Nardella, ha spiegato il sindaco, “la coerenza. Ho sempre sempre detto in queste settimane che i nostri destini personali vengono molto dopo le idee, i valori, la costruzione di un progetto collettivo. Credo molto in questo concetto”.

Domani scenderà in campo Elly Schlein, da oggi sotto vigilanza.

Agenzia ANSA Misura precauzionale dopo l’attentato alla sorella ad Atene (ANSA)

