In campo Manchester City-Atletico Madrid 0-0 e Benfica-Liverpool 0-0 LIVE

Torna stasera la Champions League con Manchester City-Atletico Madrid 0-0 DIRETTA e Benfica-Liverpool 0-0 DIRETTA

Agenzia ANSA Favoriti Bayern e Liverpool, Atalanta e Roma cercano semifinali (ANSA)

“Arrivati a questo punto del torneo, tutti gli avversari sono da considerare forti: è una gioia essere qui ogni anno, fra aprile e maggio, a competere per vincere dei titoli. Significa che abbiamo lavorato bene”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, alla vigilia dell’andata dei quarti di finale della Champions Leaguesul terreno dell’Etihad Stadium contro l’Atletico Madrid.

“Chi pensa che Diego Simeone proponga un calcio difensivo, si sbaglia di grosso – aggiunge, in conferenza stampa, Guardiola -: l’Atletico gioca un calcio offensivo più di quanto si creda. E’ chiaro che voglia limitare i rischi in fase di costruzione della manovra ma, quando attacca, ha grande qualità in avanti. L’Atletico è una squadra molto competitiva, nella quale ogni calciatore sa cosa fare e dove collocarsi nel campo. Noi, comunque, giocheremo per vincere”. Guardiola si ricandida per il successo nel torneo europeo più prestigioso. “La Champions è un obiettivo – spiega – vogliamo vincerla e faremo del nostro meglio per riuscirci”

