In campo Sassuolo-Juventus LIVE

La Roma continua a steccare, ma Massimiliano Allegri non si fida ancora. “Dobbiamo andarci piano e fare un passo per volta, il quarto posto non è matematico” l’avvertimento dell’allenatore della Juventus in vista del rush finale per un piazzamento in Champions League. “Ci sono ancora cinque partite da giocare e tanti punti a disposizione, non dimentichiamoci che avremo due scontri diretti” l’analisi del calendario secondo il tecnico, atteso da Sassuolo, Venezia e Genoa prima delle partitissime contro Lazio e Fiorentina. In mezzo, la finale di coppa Italia conquistata mercoledì scorso proprio contro i viola: “E’ un traguardo importante – la soddisfazione di Allegri – perché ci permette di giocare per un trofeo: se saremo bravi e fortunati riusciremo a vincere, ma non dimentichiamoci che di fronte avremo la squadra più forte in Italia”. Per l’Inter e per il prossimo 11 maggio c’è tempo, ora la concentrazione deve andare tutta sulla trasferta a Reggio Emilia: “Ci attende una gara difficile, il Sassuolo è reduce da una sconfitta ed è sempre difficile da affrontare – il commento del tecnico sui neroverdi – e hanno tanta tecnica, oltre ad essere in un’ottima posizione di classifica: per loro battere la Juve rappresenterebbe un risultato di prestigio, dovremo fare una partita giusta e di tecnica perché altrimenti ne veniamo fuori con le ossa rotte”. Lo stesso Allegri ha vissuto una parentesi in neroverde: “Resta grande affetto, anche se ultimamente mi hanno dato dispiaceri – i ricordi tra passato, con la stagione 2007/2008 alla guida della squadra, e presente, con la gara d’andata allo Stadium vinta proprio da Alessio Dionisi. “E’ tra i tecnici emergenti più interessanti, può ambire a guidare una delle prime tre squadre d’Italia” i complimenti al collega al primo anno in serie A.

