In campo Sassuolo-Udinese 0-0 LIVE

In campo Sassuolo-Udinese 0-0 DIRETTA

“La sconfitta con l’Inter ci ha lasciato amaro in bocca ma ci ha dato spunti per lavorare su cosa poteva essere fatto meglio. Ci aspetta una partita difficilissima, perché il Sassuolo viene da un brutto scivolone e vorrà riscattarsi, ma sicuramente ci faremo trovare pronti”. Lo ha detto Gabriele Cioffi, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta al Mapei Stadium. Per il tecnico friulano, conta poco la tradizione favorevole nelle trasferte a casa dei neroverdi: “Il passato è passato. L’Udinese non è la stessa Udinese così come il Sassuolo non è lo stesso degli ultimi tre o cinque anni. Loro vengono da un percorso con un allenatore come De Zerbi che aveva la sua filosofia, Dionisi ne ha una simile, ma è la sua con peculiarità tutte sue. Lo stesso vale per noi, siamo simili ma diversi. Mi aspetto due squadre che, per motivi diversi, vogliono vincere”.

