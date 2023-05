In centinaia ricordano un protagonista della riforma Basaglia

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 06 MAG – Un ricordo di Franco Rotelli, uno

dei protagonisti della riforma psichiatrica in Italia, tra i

principali collaboratori di Franco Basaglia, un modo per

valorizzare la rete di servizi comunitari di salute mentale

avviati grazie al suo contributo. Con questi obiettivi è stata

aperta nel roseto del Parco di San Giovanni, a Trieste, “Toccare

la terra, bagnare le rose, cambiare le cose”.

L’iniziativa, condotta dal giornalista Massimo Cirri, ha

proposto un confronto e una riflessione tra chi lavora nella

assistenza sociale e della salute mentale. Centinaia di persone

sono accorse e sedute tra i fiori del giardino che, come ha

ricordato lo stesso Cirri, “una volta era la discarica del

manicomio e ora è un luogo splendido”. Era presente anche Devora

Kestel, direttrice del Dip. Salute Mentale e Abuso di sostanze

della Organizzazione Mondiale della Sanità.

In apertura, dal palco, è stato ricordato che l’evento “è

importante per il nostro futuro”. Tra i vari interventi letti

c’è stato anche quello di Cristina Montesi, dir. del Distretto 3

di Trieste, sulla importanza della “centralità di una cultura

pubblica della sanità, nonostante la scarsa attenzione della

politica e l’escalation della privatizzazione”.

“Rotelli è stato un visionario, per la capacità di vedere e

agire, anche in modo creativo e con spirito imprenditoriale. Ma

è stato molto capace nel realizzare queste innovazioni e

nell’attuare la trasformazione dei servizi pubblici.

La sua idea guida è stata quella della impresa sociale della

città che cura”, è stato sottolineato. La sua morte “ci ha

lasciati più soli, ma la comunità che oggi è qui non si sente

spaesata. Come gruppo abbiamo solo la responsabilità di

impegnarci per portare avanti questo compito”.

Nell’incontro è stato anche riproposto un intervento dello

stesso Rotelli di 13 anni fa, sul rapporto con Basaglia e la

soddisfazione per avere vinto la battaglia per lo smantellamento

dell’ospedale psichiatrico. (ANSA).



