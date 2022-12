“In che mondo vivi?”. Il web asfalta la Schlein che critica i voucher

Condividi l'articolo

Clamoroso autogol di Elly Schlein che nella foga di attaccare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo governo, spara a zero sui voucer, scatendando però la reazione non prevista del popolo dei social.

Forse la nuova paladina della sinistra pensava di ricevere un’acclamazione nel condannare i voucer e invocare il tanto ambito “posto fisso”. Nessuno nega l’importanza di un posto di lavoro stabile e sicuro, ma nel periodo in cui ci troviamo usare i voucer come contrasto al lavoro in nero è stata una scelta più che sensata da parte dell’esecutivo. La Schlein però non pare d’accordo e su Twitter, nel commentare la Manovra, attacca: “ Meloni in conferenza stampa ha detto ‘meglio i voucher del lavoro nero’. Quindi l’idea di un lavoro a tempo indeterminato con adeguate tutele non la sfiora nemmeno. Per la destra la precarietà non esiste “.

Bufera social sulla Schlein

Il post della candidata alla segreteria del Pd ha avuto un contraccolpo inatteso. Il popolo del web si è sollevato contro la Schlein, accusata di non comprendere le reali dinamiche di questo periodo.

“ Siete stati al governo per anni e il problema non vi ha mai sfiorato… oggi vi svegliate e date dell’incompetente a chi cerca di trovare delle soluzioni. Mah “, commenta duramente un utente sotto al tweet. “ Il lavoro non si crea per ‘legge’ ma mettendo le aziende in condizioni di competere nel mondo. La flessibilità è essenziale “, aggiunge un altro. “ Senza fare i verginelli il precariato è opera del Pd di Renzi. Non ci provate a prendere le distanze perché all’epoca il Pd ha fatto quadrato intorno all’inventore del precariato “, sbotta un internauta.

“ Quindi se io ho bisogno di una persona per 4 ore alla settimana per aiuto in casa dovrei offrirle un lavoro a tempo indeterminato con tutte le garanzie? Ma da quale mondo-pianeta arrivi? “, domanda un utente. E ancora: “ I voucher sono sempre stati e restano un’ottima soluzione per situazioni ben definite che poco hanno a che fare con il lavoro a tempo indeterminato. Diverso è l’uso scorretto e l’abuso che va combattuto fortemente. Il resto è propaganda “, “ Pensare che togliendo i voucher le persone sarebbero state assunte.. ma perché non torni in Svizzera? “, “ Ma un giro tra le esigenze reali del lavoro lo hai mai fatto? Un approfondimento sulla necessità di evitare il lavoro in nero per i lavori stagionali o a tempo? Studiare, approfondire è importante “, e “ Mi spieghi il suo problema nei confronti del voucher, preferisce il nero? Io preferisco il lavoro retribuito in maniera legale “.

Questi sono solo alcuni dei commenti, i messaggi dello stesso tenore sono tantissimi. Insomma, una vera e propria débâcle.

Insorge anche la politica

A rispondere a Elly Schlein anche Lucio Malan di Fratelli d’Italia. “ Quando si vendemmierà tutto l’anno. E quando la gente andrà in spiaggia anche a febbraio, si potranno assumere vendemmiatori e bagnini a tempo indeterminato “, ironizza il rappresentante di FdI, come riportato da Il Secolo d’Italia.

A insorgere anche l’ex politico di sinistra Chicco Testa: “Ci sono migliaia di lavoretti che durano poche ore (per esempio quello delle baby sitter), o qualche giorno (per esempio quello di chi ti da una mano a raccogliere olive). Mi spieghi come dovrei pagarli come alternativa al nero? “.



