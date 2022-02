Condividi l'articolo

In corso interventi di MANUTENZIONE ordinaria per la sicurezza dei corsi d’acqua nel bacino MARECCHIA-CONCA, in provincia di RIMINI. Si tratta di SFALCI e TAGLIO selettivo di piante infestanti e della rimozione di tronchi e ramaglie nei fiumi Marecchia e Conca e nei torrenti Uso, Marano, Melo e Ventena. I lavori sono finanziati dalla Regione con 140mila euro.