In Croazia largo successo dei conservatori di Plenkovic

Il centrodestra sarebbe in testa alle elezioni politiche tenutesi in Croazia. Lo mostrano i primi exit poll diffusi dalle emittenti tv croate. L’Unione democratica croata (Hdz) guidata dal premier uscente Andrej Plenkovic otterrebbe 61 mandati parlamentari (su di un totale di 151) contro i 44 assegnati al centrosinistra, guidato dai socialdemocratici di Davor Bernardic. Al terzo posto si trova un raggruppamento di partiti sovranisti e nazionalisti, denominato “Movimento patriottico”, al quale gli exit poll assegnano 16 deputati. La grande sorpresa della serata elettorale è l’ottimo risultato che avrebbero conseguito i verdi e la sinistra radicale, che in una coalizione definita ‘Mozemo’ (Possiamo)

otterrebbero otto deputati. Sarebbe la prima volta dall’indipendenza della Croazia, raggiunta nel 1991, che i verdi entrano nel Parlamento.

L’ultimo dato sulla affluenza – il voto si è svolto nel rispetto di severe misure anti-Covid-19 – è quello del 34 per cento relativo alle 16,30, quasi quattro punti in meno rispetto a quattro anni fa, probabilmente per l’ansia che ha generato nelle ultime settimane l’impennata del coronavirus.



