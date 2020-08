In E-R; 171 nuovi positivi al Coronavirus, nessun decesso

(ANSA) – BOLOGNA, 27 AGO – Sono 171 – su oltre 10.300

tamponi effettuati – i nuovi casi di positività al coronavirus

emersi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, di cui 95

asintomatici emersi da screening regionali e attività di contact

tracing e 82 già in isolamento al momento del tampone. I casi

legati a rientri dall’estero – spiega una nota della Regione –

sono 24 e 23, invece, quelli legati a rientri da altre regioni .

Numerosi, ancora, i casi legati al focolaio individuato in una

discoteca di Cervia. Non è stato registrato alcun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono 31.385, complessivamente, i casi

di positività L’età media dei nuovi positivi è 35 anni. Le persone guarite

salgono a 24.460 (+5). mentre i casi attivi a quota 2.467

(+166), il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Crescono

a 8 (+2) i ricoveri in terapia intensiva. I nuovi casi positivi

son stati registrati in maggioranza nelle province di Ravenna

(33), Bologna (23), Rimini e Forlì (20) e Cesena (17). (ANSA).



