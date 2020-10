In E-R contagio Covid sale ma criticità ancora ‘moderata’

(ANSA) – BOLOGNA, 30 OTT – Aumenta, in Emilia-Romagna,

l’indice del contagio. Ma secondo l’Istituto Superiore della

Sanità, che ha fatto un monitoraggio dei dati sulla scorsa

settimana, non è una delle undici regioni a rischio più elevato.

Questo nonostante l’indice Rt, ovvero quello che misura la

trasmissibilità dei casi sintomatici, sia salito a 1,63, al di

sotto della media nazionale di 1,7, ma comunque al di sopra

della soglia ‘di guardia’ di 1,5.

Se l’Emilia-Romagna non fa parte delle undici regioni per le

quali sta già suonando l’allarme, tuttavia, è soprattutto perché

secondo l’Iss al momento c’è un impatto del Covid sui servizi

assistenziali considerato ‘basso’. Per questo, allo stato, la

criticità è considerata “moderata”, ma con probabilità alta di

progressione.

E i numeri delle ultime 24 ore, diffuse nel bollettino della

regione, lo dimostrano: si è infatti registrato, come avviene

ormai da giorni, un numero record di nuovi positivi: 1.763,

scovati a fronte di 17.577 tamponi. Più di un nuovo positivo su

due (929) è asintomatico, individuato cioè grazie all’attività

di screening. Si registrano 11 morti, di età compresa fra i 78 e

i 99 anni. Il numero di casi attivi sfonda per la prima volta

quota 20mila (sono 21.421), ma calano i ricoverati in terapia

intensiva che sono quattro in meno rispetto a ieri (119), mentre

crescono quelli negli altri reparti Covid, che sono 1.157, 103

in più di ieri.

A preoccupare maggiormente è il numero dei ricoverati: “I

dati – ha detto l’assessore alla Salute Raffaele Donini – sono

cresciuti cinque volte tanto in 20 giorni e per noi è motivo di

tensione e di sforzo infinito per chi lavora nelle strutture

sanitarie. Gli ospedali stanno reggendo: questa azione

combinata, tra ospedale e medicina territoriale sta reggendo, ma

sempre con maggiore fatica e maggiore carico di lavoro”. (ANSA).



