In fase di collaudo la nuova fontana realizzata nel nuovo piazzale della stazione ferroviaria, prevista la consegna dell’area tra la fine di aprile e l’inizio di maggio

Un dispositivo architettonico che impreziosisce il nuovo spazio urbano riqualificato, destinato ad essere il biglietto da visita della città per i visitatori che raggiungono Rimini in treno. Nella fontana, caratterizzata da giochi d’acqua con getti fino a 4 metri di altezza, sono stati realizzati effetti scenografici luminosi con installazione di luci led a terra che illuminano nelle ore notturne, con diversi effetti cromatici, la danza degli zampilli. L’acqua, che non è potabile, viene riutilizzata attraverso un ricircolo dopo essere stata purificata.

Insieme alla fontana è stata realizzata una nuova pensilina in adiacenza alla stazione ferroviaria e al tracciato del TRC per i vari collegamenti della piattaforma logistica di trasporto integrato. Da lunedì prossimo, 27 aprile, Metropark (Gruppo FS Italiane) riprenderà i lavori di completamento del parcheggio cosiddetto “Metropark 2”, un importante ampliamento che consentirà presto di portare gli attuali 183 posti auto a 293, di cui sette per disabili.

Si tratta di un intervento realizzato su un’area che dal giungo scorso è stata oggetto di una profonda trasformazione urbana. Con la realizzazione della nuova piazza, si completa quanto previsto dalla prima fase del protocollo di intesa per la riqualificazione e la trasformazione urbana dell’intera area, sottoscritto tra Comune di Rimini, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e Regione Emilia Romagna. Un vero e proprio hub della mobilità cittadina che, anche attraverso la Velostazione, consente l’incremento dell’offerta della sosta estesa a differenti tipologie di mezzi, auto, bici, moto e veicoli elettrici.

L’intervento in generale ha avuto un costo complessivo di oltre un milione e mezzo di euro ed è stato realizzato e finanziato da RFI. L’obiettivo della riqualificazione è quello di caratterizzare lo spazio pubblico antistante l’hub con la realizzazione di una serie di “isole ambientali” e di opere complementari di arredo urbano, su cui si andranno ad integrare i nuovi collegamenti ciclopedonali su viale Cesare Battisti e sulla via Roma. Interventi di riqualificazione che partiranno a breve.

La consegna del nuovo piazzale della stazione è previsto tra fine aprile e inizio maggio.

