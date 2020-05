In forse apertura negozi in Alto Adige

(ANSA) – BOLZANO, 7 MAG – E’ in forse l’apertura dei negozi domani mattina in Alto Adige. Anche in caso di approvazione della legge provinciale in seduta notturna il testo deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione per entrare in vigore, come spiega all’ANSA il segretario generale della Provincia autonoma, Eros Magnago.

“Se i lavori si dovessero concludere positivamente in serata – prosegue – il Consiglio provinciale domani mattina potrà inserire nel testo gli emendamenti approvati. La legge passa poi al presidente Kompatscher per la promulgazione e poi potrà essere pubblicata sul Bollettino ufficiale, che per fortuna avviene in forma telematica”. Nonostante l’iter d’urgenza questo non potrà avvenire prima di domani pomeriggio. “E’ vero che la legge entra in vigore il giorno nel quale viene pubblicata, comunque inviterei i commercianti ad aspettare, senza correre rischi, e inviterei ad aprire solo sabato”, commenta il segretario generale.



