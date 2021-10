In Gb verso la prescrizione delle e-cig da parte del servizio sanitario

Condividi l'articolo









Le sigarette elettroniche potrebbero presto essere prescritte dal servizio sanitario nazionale in Inghilterra al fine di aiutare le persone a smettere di fumare prodotti contenenti tabacco e altre sostanze. E’ quanto si legge sul sito della Bbc, dopo il via libera arrivato dall’Agenzia nazionale regolatrice dei farmaci (Mhra), che ha quindi invitato le aziende del settore a sottoporre i loro prodotti per l’approvazione. L’Inghilterra potrebbe così diventare l’apripista a livello mondiale di una iniziativa del genere, rispetto alla quale si impegna da tempo il governo conservatore.

“Aprire la porta a una sigaretta elettronica con prescrizione del servizio sanitario nazionale ha il potenziale per ridurre il numero di fumatori”, ha affermato il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid. Si stima che circa 3,6 milioni di persone utilizzino le sigarette elettroniche, la maggior parte delle quali sono ex fumatori. Quasi 64mila persone sono morte a causa del fumo in Inghilterra nel 2019.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte