In India ritorna il ghepardo a 70 anni dall’estinzione

A 70 anni dalla loro estinzione in India, un piccolo gruppo di ghepardi tornerà nel subcontinente in agosto. Il ministero dell’Ambiente, che gestirà l’operazione, ricorda che l’accordo per un progetto sperimentale di reinserimento dal Sudafrica, definito da tempo, è stato ritardato per la pandemia.

Quest’estate una mezza dozzina di ghepardi adulti affronteranno il viaggio transcontinentale per approdare nella riserva naturale indiana di Kuno, nello stato del Madhya Pradesh, nel centro del paese, dove saranno seguiti dagli esperti della National Tiger Conservation Authority e del Wildlife Istitute of India.

In India si ritiene comunemente che il ghepardo asiatico sia scomparso nel 1947 quando il Maharaja Ramanj Pratap Singh, che regnava sul territorio di Koriya, uccise in una battuta di caccia gli ultimi tre esemplari. Il grande felino venne ufficialmente dichiarato estinto nel 1952. Il progetto di reinserimento prevede di riportare in India almeno una quarantina di ghepardi nei prossimi anni.

