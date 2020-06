In Lombardia 165 positivi e 23 decessi

(ANSA) – MILANO, 20 GIU – Sono 165 i nuovi positivi in Lombardia (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri) per un totale di 92.840 contagiati dall’inizio della pandemia. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-6, in totale 54) che negli altri reparti, (-136, 1.401 in totale). I decessi sono 23 per un totale di 16.557 morti in regione.

“Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio-sanitari e 8 a ospiti delle rsa”: è quanto ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiungendo che “prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero” e che “due città, Lodi e Pavia, fanno registrare 0 contagi”.

I 165 nuovi positivi sono infatti quasi tutti divisi nelle tre province lombarde più colpite: 69 a Milano (24.130 in totale), di cui 26 a Milano città, 31 a Bergamo (14.096) e 27 a Brescia (15.442).



