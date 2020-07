In Lombardia nessun morto per Covid

(ANSA) – MILANO, 19 LUG – Non si è registrato nessun morto

per coronavirus in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio,

quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni

Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Con 7.039 i

tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui

13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’.

Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di

ieri, mentre sono 148 quelli negli altri reparti (-1).

Fra i nuovi positivi, 7 sono stati registrati a Bergamo così

come a Milano (di cui 4 in città), 6 a Brescia. Nessun caso a

Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.



