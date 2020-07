In Lombardia ricoverati sotto quota 200

(ANSA) – MILANO, 16 LUG – Con 10.727 tamponi effettuati sono

80 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia

(di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente

positivi’). Inoltre scende sotto quota 200 in numero dei

ricoverati: sono 23 in terapia intensiva (numero invariato

rispetto a ieri) e 164 negli altri reparti (-13). I decessi sono

stati 10 per un totale complessivo: 16.775. Fra i positivi, 20

casi si sono registrati a Milano (di cui 13 in città), 17 a

Bergamo e 5 a Brescia.



—

