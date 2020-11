In Lombardia risalgono i contagi, +187 morti

(ANSA) – MILANO, 12 NOV – Dopo la flessione di ieri, tornano

a salire i contagi in Lombardia: i nuovi positivi sono infatti

9.291 con 42.933 tamponi effettuati e il rapporto è risalito al

21,6%, mentre ieri era al 15.5%. Salgono anche i decessi che

sono 187 per un totale complessivo di 18.910 morti in regione

dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 8.229. Ci

sono 18 nuovi ricoveri in terapia intensiva (782 in totale) e

140 negli altri reparti (7.047).

Le province più colpite sono quelle di Milano con 4.066 nuovi

casi, di cui 1.375 a Milano città, Varese (1.160), Monza e

Brianza (1028) e Como (762). (ANSA).



