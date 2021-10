In lotta per vedere figlia, “voglio solo fare il padre”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ANCONA, 19 OTT – “Continuerò a lottare ma ho

bisogno di un aiuto istituzionale, non posso stare da solo

contro il mondo: voglio solo fare il padre”. Emilio Vincioni, di

Sassoferrato (Ancona), prosegue la sua battaglia per rivedere la

figlioletta – che ora ha 5 anni e mezzo -, che va avanti dal

2016 quando concesse alla moglie greca di partorire la bambina

nella sua terra natale e lei non tornò in Italia. A margine

della seduta del Consiglio regionale in cui è stata approvata

unanimemente una mozione (primo firmatario Giacomo Rossi) che

impegna presidente e giunta ad attivarsi con le istituzioni per

una soluzione, Vincioni rilancia la sua richiesta di aiuto in

particolare a Farnesina e Ambasciata. Accanto a lui il padre,

Alberto, nonno della bimba, che condivide il dolore per non

poter vedere la nipotina.

“Non voglio assolutamente togliere la mamma a mia figlia, –

precisa -, è una figura basilare per lei, al di là dei

comportamenti che ha avuto dal punto di vista umano che sono

alla luce del sole”. Vincioni ricorda di aver ‘vinto’ la causa

di separazione che è stata addebita alla moglie senza che ciò

abbia fatto cambiare la situazione. “Posso vedere mia figlia

solo quando vado in Grecia – sottolinea – se questo vuol dire

fare il padre… Tutto questo perché ho concesso amorevolmente a

mia moglie di andare a partorire nella sua terra natale…. Non

so nulla di mia figlia, nemmeno se è stata vaccinata, una

situazione scandalosa a fronte della monumentale attività che ho

posto in essere: ho portato questa vicenda all’attenzione di 20

istituzioni fino ad arrivare alla Corte europea dei diritti

umani di Strasburgo che ha avuto l’arroganza di rispondermi che

l’art. 8, diritto alla vita famigliare, non è stato leso…”.

