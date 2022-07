In mountain bike finisce in una scarpata e muore

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 30 LUG – Un uomo di 52 anni residente a

Poppi (Arezzo) è morto nel pomeriggio dopo essere caduto in una

scarpata durante un’escursione in mountain bike nei pressi del

Passo della Calla, nel Comune di Santa Sofia (Forlì). L’uomo

stava facendo un’escursione con amici quando ha perso il

controllo della bici. Gli amici hanno dato l’allarme e sono

intervenuti il 118 e i tecnici del Soccorso alpino della

stazione ‘Monte Falco’, oltre ai carabinieri forestali di

Campigna. Il ferito è stato caricato su una portantina e poi

trasportato verso un’ambulanza e poi sull’elicottero verso

l’ospedale di Ravenna, ma per lui non c’è stato nulla da fare

viste le condizioni gravissime. (ANSA).



