In Nba riscatto di Golden State sui Kings. Nets vanno ko in casa

(ANSA) – ROMA, 21 APR – Tre le partite di playoff Nba giocate

nella notte. Vittoria per Philadelphia 76ers, Golden State

Warriors e Los Angeles Clippers. Nella East Conference: Brooklyn Nets-Philadelphia 97-102 e

Golden State Warriors-Sacramento Kings 114-97.

In West Conference Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 124-129

Phoenix.

I Philadelphia 76ers, dopo il successo in casa dei Brooklyn Nets

per 102-97 conducono la serie per 3-0 e sono solo ad una

vittoria dalla qualificazione per le semifinali di Conference. I

Sixers erano sotto di cinque punti a 2 minuti e 15 secondi dalla

sirena, ma hanno battuto sul filo i Nets Embiid che hanno

protestato per la mancata espulsione di Embiid dopo un fallo a

Nic Claxton.

Nella West Conference, i Golden State Warriors, detentori del

titolo, grazie alla vittoria hanno ridotto il divario dai Kings

a 2-1. Protagonista Curry autore di 36 punti. A Los Angeles, i

Phoenix Suns hanno battuto per la prima volta nella serie i

Clippers che dovevano fare a meno di Kawhi Leonard, vittima di

una distorsione al ginocchio destro.

Da giocare ancora: Milwaukee-Miami (1-1 nella serie);

Boston-Atlanta (2-0); Denver-Minnesota (2-0); Cleveland-New York

(1-1); Memphis-LA Lakers (1-1). (ANSA).



—

