In partenza a ottobre il nuovo ciclo di incontri “Dedicato a Mamma e Papà”a cura del Centro per le famiglie del comune di Rimini

Dedicato a mamma e papà:

Non esistono ricette preconfezionate per far crescere i figli,

ma come adulti possiamo cogliere

le sfide e le opportunità che i bambini ogni giorno ci portano,

e scegliere come rispondere e cosa fare.

Riparte ad ottobre un nuovo ciclo on line di appuntamenti organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. Si tratta di serate di approfondimento pensate per genitori, nonni, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, capi scout babysitter e tutti gli adulti che accompagnano la crescita e la formazione dei bambini tra i 3 e i 10 anni.

Chi è il bambino? Come cambia attraverso le sue tappe evolutive? Come cresce e cosa posso fare per accompagnarlo attraverso gli anni che lo porteranno a trasformarsi da bambino ad adolescente?

Partendo da queste domande abbiamo lavorato per offrire riflessioni -in forma di chiacchierate con esperti- da cui partire per organizzare un progetto educativo efficace, proponendo tematiche utili ed interessanti perché riguardano ogni bambino in ogni famiglia. Ogni serata infatti rappresenta un’ opportunità di rafforzare le competenze educative, favorire la riflessività personale e l’ascolto dei bambini.

Con il percorso DEDICATO A MAMMA E PAPA’ nei prossimi mesi affronteremo insieme diversi temi e offriremo strumenti per essere più consapevoli ed efficaci nella relazione con i bambini, riconoscere le dinamiche che sottendono ai diversi comportamenti, confrontarsi sugli stili educativi, informarsi e comprendere meglio rischi e opportunità del digitale, prendersi cura delle proprie emozioni di genitori/adulto, comprese le frustrazioni. Ci sembrano, questi, elementi essenziali della quotidianità di ciascuno, su cui però non sempre riusciamo a fermarci e riflettere. Farlo con professionisti esperti permette a ciascuno di noi adulti di essere concretamente efficace e capace di lasciare un’impronta positiva nella crescita dei bambini.

Il percorso si inaugura martedì 6 ottobre con “STILI EDUCATIVI A CONFRONTO, dall’autoritarismo all’autorevolezza, passando per il permissivismo, l’iperprotezione e la trascuratezza. Quali effetti sui bambini?”. A parlarne e a rispondere alla domande la scrittrice, psicoterapeuta e professoressa emerita Anna Oliverio Ferraris.

A seguire martedì 10 novembre “MI FAI GIOCARE CON IL CELLULARE” a cura di Michele Piga, psicologo ed esperto di tecnologie digita, dell’Associazione Psiche Digitale che promuove percorsi (rivolti a scuole, famiglie e organizzazioni) per sviluppare consapevolezza sulle potenzialità degli schermi nel quotidiano, sviluppare un pensiero critico e vivere una vita digitale in salute e sicurezza.

Il percorso si chiude con un appuntamento dedicato alle emozioni del genitore, soprattutto a quelle faticose come lo stress, la rabbia e la frustrazione. Martedì 1 dicembre “QUANTA PAZIENZA! Come gestire la frustrazione e la fatica… e mantenere un ruolo educativo”, vogliamo sottolineare come e quanto il legame della relazione educativa, e ancor più quando si gioca quotidianamente in famiglia, implica anche piccole e grandi delusioni quindi è naturale che accanto all’amore coesistano anche sentimenti di rabbia e di odio. Ad accompagnarci all’esplorazione e poi alla trasformazione delle negatività in occasioni di crescita personale e familiare: Jessica Omizzolo psicologa, psicoterapeuta e pedagogista.

Le videoconferenze, sono gratuite, verranno realizzate attraverso la piattaforma digitale CISCO WEB EX, e si potrà partecipare da PC, smartphone o tablet (per chi utilizzerà smartphone o Tablet verrà richiesto di scaricare l’App). Due giorni prima dell’incontro sarà pubblicata, sulla pagina Facebook del Centro delle Famiglie (https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/), e sulla pagina del sito del Comune, https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/centro-le-famiglie la password per partecipare all’incontro. Per chi ne avesse necessità può contattare il Centro per le famiglie nei giorni che precedono ciascun incontro, al numero 0541.793860.

in allegato il volantino dell’evento

