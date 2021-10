“In piazza con la Cgil”, “Non con la sinistra”: si riaccende lo scontro

Condividi l'articolo









Per l’assalto alla Cgil, le forze dell’ordine hanno arrestato due dei principali esponenti di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore, il leader del movimento “Io apro” e l’ex militante dei Nar. Sono in tutto 12 gli arresti per gli scontri e le violenze di Roma, condannate da qualunque schieramento politico. A Milano, invece, sono state denunciate 57 persone riconducibili la mondo anarchico ma non c’è stato lo stesso sdegno per queste proteste. “ A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti criminali e violenti “, dice il leader della Lega sottolineando che contro i violenti del capoluogo meneghino non è arrivata la stessa condanna politica.

Infatti, sfruttando l’onda dell’indignazione di queste ore, già alimentata dalle note inchieste dei giorni prima, il Partito democratico si è precipitato a dichiarare che presenteranno una mozione urgente per lo scioglimento di Forza Nuova. “ Leggo di qualcuno che vuole sciogliere i partiti con un decreto legge. No, c’è una Costituzione: se qualche giudice ritiene che qualcuno abbia ricostruito il partito fascista, cosa che è impedita dalla Costituzione, si intervenga e si sciolga però non può essere un parlamentare che decide di sciogliere questo o quel partito “, ha tagliato corto Matteo Salvini in un intervento social.

Gli investigatori e la procura di Roma intanto sono al lavoro per individuare eventuali responsabilità penali da parte di altre persone presenti all’assalto alla Cgil sabato pomeriggio. Subito dopo l’attacco di ieri, il sindacato ha ricevuto la piena e massima solidarietà da parte di tutte le forze politiche. “ Questi sono criminali, non sono manifestanti. Condanna senza se e senza ma. Condanno e condannerò finchè campo ogni genere di violenza. A Roma per le violenze di ieri sono stati arrestati estremisti di destra, a Milano alcuni estremisti di sinistra. Criminali gli uni e gli altri, imbecilli gli uni e gli altri “, ha detto Matteo Salvini, che poi ha puntato il dito contro Luciana Lamorgese: “ Chiederemo al ministro Lamorgese che sapeva e che non sapeva. Chi sta facendo il ministro come sta passando il suo tempo? Com’è possibile che Castellino fosse in strada? Chi sbaglia paga, gli estremisti violenti, come il ministro “.

Come dicevamo, da destra e da sinistra c’è stata la condanna bipartisan per gli estremismi che si sono manifestati alla sede della Cgil, che oggi in reazione all’assalto ha indetto un’assemblea straordinaria fuori dalla sede di corso d’Italia annunciando una manifestazione antifascista. “ Sabato 16 qui a Roma abbiamo deciso che era il momento di organizzare una grande manifestazione antifascista e democratica “, ha detto Maurizio Landini. Immediatamente, le forze politiche di sinistra hanno alzato i toni chiedendo al centrodestra di presentatrsi in piazza con loro. Ma al momento, all’appuntamento non si presenteranno gli esponenti di Forza Italia e Lega.

Nonostante tutti i maggiori leader del centrodestra, compreso Silvio Berlusconi che ha personalmente chiamato Maurizio Landini, abbiano preso le distanze dalle frange violente della manifestazione di Roma, da sinistra non sono mancati gli attacchi a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Dai 5s ai dem, invece di spegnere la brace, ci sono state dichiarazioni atte ad alimentare ulteriormente la tensione in un momento già piuttosto caldo. “ Lega, FdI e i loro presidenti di Regione prendano le distanze dai no Green pass e dai no vax e i vertici dei due partiti di destra la smettano di alimentare lo scontro ideologico su vaccini e Green pass “, ha dichiarato Francesco Boccia. Il leader del Movimento 5 stelle ha anche esortato due dei leader del centrodestra a presentarsi in piazza sotto le bandiere rosse dei sindacati il 16 ottobre.

“ Noi saremo nei gazebo della Lega, non in piazza “, ha dichiarato Matteo Salvini durante una diretta Facebook. La Lega non sarà alla manifestazione che “ la sinistra organizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi “. Il leader della Lega ha concluso: “ Noi saremo ai gazebo delle libertà, per una giustizia giusta per un Paese sereno, democratico e solidale con chi lo merita “. A quanto si apprende da fonti parlamentari, nemmeno Forza Italia parteciperà alla manifestazione di sabato 16 ottobre in piazza San Giovanni.

Nessuna dichiarazione in merito alla manifestazione finora da parte di Giorgia Meloni, che dalla Spagna ha ribadito la condanna per quanto accaduto a Roma: “ Sicuramente è violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Sarà fascista, non sarà fascista: il punto è che è violenza e squadrismo, questa roba va combattuta sempre “.

