In Romagna va in ‘pensione’ recordman di donazioni di sangue

(ANSA) – BOLOGNA, 07 AGO – Va in ‘pensione’ in Romagna un

recordman dei donatori di sangue. Guido Salvadori di Bertinoro

(Forlì-Cesena), iscritto all’Avis comunale di Ravenna dal 6

aprile 1980, ha terminato una settimana fa, a quasi 70 anni di

età e con 310 donazioni all’attivo, la sua carriera di donatore

di sangue e di plasma. “Mi faceva sentire bene”, ha detto Guido

intervistato dall’edizione locale del Resto del Carlino.

“Era l’aprile del 1980, avevo 28 anni – racconta al

quotidiano – Mi trovavo a Sant’Antonio di Ravenna e vidi

un’autoemoteca. Decisi di provare: da allora non ho più smesso”.

“Sono cesenate e ora vivo a Bertinoro, ma ho lavorato a lungo a

Ravenna e ho sempre trovato più comodo donare lì. Lo facevo

normalmente alle 7 del mattino, prima di andare al lavoro”. “Mi

dispiace un po’ dover interrompere le donazioni per sopraggiunti

limiti di età, ma le regole sono regole – aggiunge – Va poi

detto che le donazioni di sangue sono davvero alla portata di

tutti. Io non ho mai percepito alcun affaticamento: non ho mai

ad esempio dovuto saltare un giorno di lavoro, anche se non

facevo mestieri faticosi come il carpentiere o il muratore. Ad

ogni modo in questi anni ha percepito il fisico adattarsi al

ritmo delle donazioni. Sentivo che erano trascorsi i tre mesi

regolamentari senza neppure dover guardare il calendario”.

Nei giorni scorsi lo ha ringraziato pubblicamente su Facebook

l’Avis provinciale di Ravenna. “Nell’arco di questi anni sono tanti gli ammalati che lo possono ringraziare per aver avuto,

grazie alle sue donazioni, garantito il diritto alla vita.

Grazie Guido – si legge nel post corredato di foto – Ma grazie

anche a tutti i donatori che quotidianamente e con costanza

donano questo prezioso farmaco, indispensabile per curare tante

malattie e produrre altri farmaci salvavita. Ciò che doni

rimarrà tuo per sempre”. (ANSA).



