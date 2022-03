In Russia Netflix sospende servizio e TikTok le dirette

Condividi l'articolo

TikTok ha sospeso in Russia lo streaming e il download di nuovi contenuti dopo la legge approvata da Mosca che inasprisce le pene per le presunte fake news sul conflitto, per cui diverse testate giornalistiche hanno interrotto le corrispondenze. Anche Netflix ha sospeso il suo servizio in Russia in segno di protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina. La società aveva già annunciato nei giorni scorsi anche la sospensione di tutti i futuri progetti e delle future acquisizioni, unendosi alla crescente lista di compagnie occidentali che hanno tagliato i legami col Paese.TikTok sospende live streaming e nuovi contenuti in Russia “Alla luce della nuova legge russa non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti sul nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge. Il nostro servizio di messaggistica in-app non sarà interessato”, spiega la società su Twitter. TikTok è un social network cinese che ha oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo.

