In Spagna la destra strappa Valencia e Siviglia alla sinistra, sondaggio

Il centrodestra e Vox potrebbero strappare comuni spagnoli cruciali come Valencia e Siviglia al centrosinistra, mentre Madrid resta saldamente in mano ai popolari e Barcellona è contesa tra la sindaca di sinistra uscente Ada Colau, data in leggero vantaggio, i socialisti del premier Pedro Sánchez e gli indipendentisti: lo mostra un sondaggio pubblicato alla chiusura delle urne delle elezioni locali odierne in Spagna da Tve, la televisione pubblica iberica.

La popolare Isabel Díaz Ayuso può trionfare alle amministrative nella regione di Madrid, dove potrebbe ottenere la maggioranza assoluta e, quindi, un terzo mandato come governatrice: è quanto afferma un sondaggio pubblicato dalla tv pubblica spagnola (Tve) in conclusione della giornata elettorale appena andata in scena in Spagna. Secondo lo stesso rilevamento, in un altro territorio considerato cruciale, la Comunità Valenciana, ci sarebbe una lotta all’ultimo voto tra la coalizione di centrosinistra che ha governato negli ultimi anni e il blocco conservatore composto da Partito Popolare e Vox, con quest’ultimo dato in leggero vantaggio.

