In Spagna sicuri, Suarez è a un passo dalla Juventus

(ANSA) – BARCELLONA, 01 SET – Luis Suarez sarebbe vicino al

trasferimento alla Juventus. Da Barcellona fonti vicine al

bomber uruguayano, messo nella lista degli indesiderati dal

nuovo tecnico Ronald Koeman, fanno sapere che l’entourage del

calciatore ha avuto un lungo incontro con emissari della Juve,

nel corso del quale sarebbe stato trovato l’accordo per un

ingaggio di dieci milioni di euro a stagione (che diventano 15

lordi, per chi viene dall’estero, con l’attuale regime fiscale

italiano). Ora, mentre c’è chi dice che Suarez è già della Juve “all’85%”, l’unico ostacolo alla trattativa rimane il fatto che

il giocatore dovrebbe rescindere dal Barcellona, con cui ha

ancora un anno di contratto. Ma intanto il ‘Pistolero’ sembra

aver superato Edin Dzeko nella corsa al posto di centravanti dei

campioni d’Italia. E anche Cristiano Ronaldo avrebbe dato

l’assenso all’arrivo dell’uruguayano ex Ajax e Liverpool.

(ANSA).



