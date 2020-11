In strada col tablet, ‘dad non è scuola’

(ANSA) – TORINO, 09 NOV – Sedute al banco in strada, fuori

dalla scuola, per protestare contro la didattica a distanza.

Lisa e Anita, due studentesse della media Italo Calvino di via

Sant’Ottavio, a Torino, hanno deciso di manifestare così il

proprio disappunto per la decisione di chiudere le scuole dalla

seconda media. Mascherina sul volto, sul banco con libri e

quaderni hanno anche un tablet da cui seguono la lezione. “La

scuola è il posto più sicuro, vogliamo tornare in aula – dicono

– S’impara di più a guardare i professori negli occhi che in uno

schermo al computer”.

“I professori sanno che siamo qua e ci appoggiano –

aggiungono le due ragazze – anche perché ci hanno insegnato a

credere nei nostri sogni”. Con loro, in strada, ci sono anche i

genitori. “Altri Paesi hanno tenuto la scuola aperta, solo noi

le abbiamo chiuse – affermano – Non sono i ragazzi che stanno

diffondendo il virus”.

Anche di fronte allo storico liceo classico Gioberti, accanto

alla media Calvino, c’è chi studia con il pc fuori dal portone

chiuso. È Maya, studentessa del terzo anno. “La dad non è

scuola. Molti non hanno neanche gli strumenti per seguire le

lezioni da casa – dice – E poi manca la socialità”. (ANSA).



