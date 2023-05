In Texas continua la caccia all’uomo, taglia da 80mila dollari

Condividi l'articolo

Le autorità del Texas proseguono nella massiccia caccia all’uomo per trovare Francisco Oropeza, forse armato, sospettato di aver ucciso cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni, sparandogli con il suo fucile automatico a Cleveland. Più di 200 poliziotti locali e federali sono alla ricerca del sospetto, un messicano considerato armato e pericoloso. “Può essere ovunque”, ha avvertito nel fine settimana lo sceriffo Greg Capers, incaricato delle indagini, durante una conferenza stampa. Le autorità hanno offerto una taglia di 80.000 dollari per qualsiasi informazione che porti alla cattura di questo “mostro”, come l’ha chiamato l’agente speciale dell’Fbi James Smith.

L’uomo armato di 38 anni è sospettato di aver aperto il fuoco nella notte tra venerdì e sabato all’interno di una casa a Cleveland, vicino a Houston, uccidendo cinque persone, di età compresa tra 8 e 31 anni. Secondo le autorità locali, si stava esercitando a sparare nel suo giardino quando i vicini gli hanno chiesto di fermare il rumore in modo che un bambino potesse dormire. In risposta, il sospetto sarebbe entrato nella casa dei suoi vicini e avrebbe sparato “come un’esecuzione, essenzialmente alla testa”, ha detto lo sceriffo Capers.





