In Trentino banca dati per monitoraggio attività criminali

(ANSA) – TRENTO, 02 AGO – Un protocollo d’intesa per

realizzare una sinergia che consenta di realizzare un sistema

tecnologicamente avanzato per analizzare in tempo reale diverse

fonti di dati, al fine di individuare e, se possibile,

anticipare, le infiltrazioni criminali in ambito economico. È

l’obiettivo di un protocollo siglato questa mattina tra

l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm), la Procura di

Trento, Leonardo Company, Cineca, Università di Modena e Reggio

Emilia e Confcommercio del Trentino.

Il progetto, presentato in conferenza stampa, potrà dare

luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico. Il

programma si sviluppa su tre direttrici principali: la verifica

dell’etica finanziaria, l’economia sostenibile e l’innovazione

tecnologica.

Il protocollo è stato sottoscritto dal procuratore della

Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, il direttore del

l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, Marcello Minenna,

l’amministratore delegato di Leonardo company, Alessandro

Profumo, il direttore generale di Cineca consorzio

Interuniversitario, Francesco Ubertini, il rettore

dell’Universita di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, è

il vicepresidente di Confcommercio del Trentino,Mauro Bonvicini.

(ANSA).



