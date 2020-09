In tribuna a Imola 2.000 persone per i mondiali di ciclismo

Anche il Mondiale di ciclismo su strada in programma dal 24 al 27 settembre a Imola sarà alla presenza del pubblico sugli spalti dell’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’, seppur in numero limitato rispetto alla capienza delle tribune del circuito. Potranno infatti esserci fino a un massimo di 2.246 spettatori, per rispetto delle norme sulla sicurezza. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che, accogliendo la richiesta presentata dagli organizzatori, concede una deroga al numero massimo di mille spettatori previsto negli impianti all’aperto per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale.

