In Ue questa estate 700mila ettari in fumo, record

Negli incendi di questa estate sono stati distrutti oltre 700mila ettari di territorio boschivo. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Balazs Ujuvari nel corso del briefing quotidiano segnalando che “è un record da quando i è iniziata la raccolta dei dati dal 2006”, ha affermato.

“Stiamo vedendo un alto livello di solidarietà dimostrato in Europa – ha spiegato poi il portavoce della Commissione Ue ancora in merito all’emergenza incendi -. Fino ad ora abbiamo ricevuto 9 attivazioni del meccanismo di protezione civile e in risposta la Commissione ha coordinato il dispiegamento di 29 aeroplani e 8 e elicotteri” con il meccanismo di protezione civile e “abbiamo assegnato circa 370 vigili del vuoco e olter 105 veicoli alla lotta agli incendi”, attivata più di 50 volte in 15 Paesei questa estate. “Stiamo monitorando la situazione 24 ore al giorno”.

